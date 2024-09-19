Кидал «коктейли Молотова»: крымчанин поджигал машины по заказу иностранных спецслужб

В Евпатории 19-летнего местного жителя подозревают в том, что он поджигал автомобили по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
В полицию поступили сообщения о том, что на улицах Дальней и Красной загорелись автомобили. На место прибыли правоохранители. Оказалось, что машины подожгли с помощью «коктейля Молотова». Силовики задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.
«В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям неизвестного лица, которые получал через мессенджер», — отметили в полиции.
По предварительным данным ведомства, организатор находится за пределами России. В экстремистских соцсетях он размещает объявления о поджогах за деньги. Далее координатор переводит участников для общения в мессенджер. Там он координирует их действия.
«В обоих случаях поджогов транспортных средств действия молодого человека были идентичными: необходимо было облить бензином указанный объект и поджечь, снять видео и отправить его заказчику», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Они ищут других людей, причастных к инциденту. Фигуранта заключили под стражу. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.