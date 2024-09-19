Полиция назвала число задержанных после массовой драки в Тутаеве

После массовой драки со стрельбой в городе Тутаев в Ярославской области задержан 21 человек. Об этом сообщило управление МВД по области.



Также силовики изъяли семь единиц травматического оружия.



Против задержанных составили протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).



В полиции сообщили, что к ним накануне, 18 сентября, поступили сообщения, что «ул. Соборной г. Тутаева собралась группа граждан, которые возможно могут быть вооружены». На место выехали оперативники УМВД по Ярославской области и полицейские из МО «Тутаевский». Также в операции участвовали спецподразделения управления Росгвардии. Они провели мероприятия, «направленные на недопущение возможных противоправных действий», сообщили в МВД.



Молодые люди устроили массовую драку в центральном парке в Тутаеве, сообщали местные власти. Администрация Тутаевского района указывала, что в задержании участвовали сотрудники ОМОН и СОБР. Сотрудники МВД и Росгвардии проводили «оперативные мероприятия», сообщали в МВД региона.



Во время драки местные жители слышали звуки стрельбы. Некоторые участники приехали в Тутаев из города Рыбинск «на разборки». Сотрудники полиции выводили некоторых людей из машин и «укладывали» их на асфальт, писала «Комсомольская правда — Ярославль».