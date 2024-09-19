Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште

Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели, сейчас вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Перед зданием венгерского парламента вода уже полностью скрыла скамейки для туристов, а фонарные столбы и светофоры видно наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан водой.