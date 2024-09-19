Разлившийся Дунай начал затапливать набережные в Будапеште

Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта с начала недели, сейчас вода поднялась выше их уровня примерно на метр. Перед зданием венгерского парламента вода уже полностью скрыла скамейки для туристов, а фонарные столбы и светофоры видно наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан водой.
Мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная», который подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас также уже глубоко под водой. Бульвар с деревьями на набережной превратился в остров.
Высота нижних набережных в Будапеште составляет около шести метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метров, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города — 3,5 метра.
В среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил самый критический этап наводнения, который должен закончиться примерно через неделю.
В середине сентября в странах Центральной и Восточной Европы начались наводнения. Стихийное бедствие началось из-за аномальных продолжительных дождей. Наводнения затронули Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию и Австрию. Есть жертвы. В Чехии эвакуировали почти 20 тысяч человек, территория нескольких городов почти полностью оказалась под водой. В Польше свои дома пришлось покинуть четырем тысячам жителей.