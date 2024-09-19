Полиция задержала трёх мигрантов в детском саду Воронежа

Иностранцев доставили в отдел полиции. На нарушителей составили протоколы по статье о незаконной трудовой деятельности. Работодателя оштрафовали на 750 тысяч рублей по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранных работников. Материалы направлены на рассмотрение в суд.