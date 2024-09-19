48-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Таганроге

В Таганроге при пожаре в пятиэтажке погиб 48-летний мужчина. Предварительно, к трагедии привела неосторожность во время курения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на улицу Чехова поступил около 7:05 утра 19 сентября. Возгорание на 6 кв. метрах потушили в течение 15 минут. Хозяина квартиры спасти не удалось, он отравился дымом, — рассказали в экстренном ведомстве.
На месте от МЧС работали восемь человек, задействовали две единицы техники.
Спасатели просят жителей Дона не курить в постели, нужно обязательно использовать пепельницу. Также всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.