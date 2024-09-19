Двое омичей стали жертвой мошенников на 740 тысяч рублей по вине сотового оператора

Омская прокуратура направила в Москву два административных дела в отношении одного из сотовых операторов, по вине которого двое омичей стали жертвой мошенников. Оператор не прекратил вызовы, которые осуществлялись из другого государства с подменой номера на российский.
Прокуратура установила, что в декабре 2023 года один из операторов сотовой связи пропустил в свою сеть звонок из другой страны с подменой номера на российский.
В результате этого мошенники украли с банковского счета омича 420 тыс. рублей по привычной схеме — перевод денег на «безопасный счет».
По такой же схеме в январе 2024 года злоумышленники украли у омички 320 тыс. рублей.
«При этом имелась техническая возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления, однако мобильный оператор это не использовал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По факту нарушения прокуратура завела два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи»). Дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 468 города Москвы.
Оператору сотовой связи грозит штраф в размере до 1 млн рублей. По факту мошенничества следователи завели и расследуют уголовные дела.
Ранее мы писали, что иностранные мошенники украли 800 тысяч у омички по вине сотового оператора.