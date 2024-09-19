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Двое омичей стали жертвой мошенников на 740 тысяч рублей по вине сотового оператора

Оператору грозит крупный штраф, следователи расследуют уголовные дела по факту мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура направила в Москву два административных дела в отношении одного из сотовых операторов, по вине которого двое омичей стали жертвой мошенников. Оператор не прекратил вызовы, которые осуществлялись из другого государства с подменой номера на российский.

Прокуратура установила, что в декабре 2023 года один из операторов сотовой связи пропустил в свою сеть звонок из другой страны с подменой номера на российский.

В результате этого мошенники украли с банковского счета омича 420 тыс. рублей по привычной схеме — перевод денег на «безопасный счет».

По такой же схеме в январе 2024 года злоумышленники украли у омички 320 тыс. рублей.

«При этом имелась техническая возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления, однако мобильный оператор это не использовал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По факту нарушения прокуратура завела два административных дела по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ («неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи»). Дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 468 города Москвы.

Оператору сотовой связи грозит штраф в размере до 1 млн рублей. По факту мошенничества следователи завели и расследуют уголовные дела.

Ранее мы писали, что иностранные мошенники украли 800 тысяч у омички по вине сотового оператора.