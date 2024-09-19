Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня «Верба».
«Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны.