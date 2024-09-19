Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.