Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики, отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии», — говорится в сводке министерства.