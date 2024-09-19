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Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики, отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 производства США и 100-миллиметровая противотанковая пушка «Рапира».