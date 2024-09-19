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Группировка «Север» нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила контратаку нацформирования «Кракен» в районах Липцов, Волчанска и Харькова, потери противника составили более 195 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, “Иностранного легиона” и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования «Кракен».

«Противник потерял более 195 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — добавили в МО РФ.