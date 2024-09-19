Группировка «Север» нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, “Иностранного легиона” и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков», — говорится в сводке российского военного ведомства.