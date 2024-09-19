Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах.

Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен». Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.

* Запрещенная в России террористическая организация.