«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах.
Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен». Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.
* Запрещенная в России террористическая организация.