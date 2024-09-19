Кроме того, подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, «Иностранного легиона» и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования «Кракен». Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.