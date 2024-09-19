В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы № 68

В понедельник в школе № 68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков — двух девочек и мальчика, — а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву.