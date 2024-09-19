Силовики задержали Владислава Бакальчука

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.



После выхода материала представитель бизнесмена подтвердил РБК его задержание. «Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — сказал он.



По словам собеседников РБК, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.



Задержание Бакальчука произошло после перестрелки в среду, 18 сентября, возле одного из офисов компании, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы.



Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».



По данным РВБ, первыми стрелять начали люди, сопровождавшие бизнесмена. Следственный комитет сообщил, что семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали, еще двое скончались. Погибшие отвечали за безопасность офиса, уточнили в WB.



В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30−40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.



Произошедшее в РВБ назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука».



Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».