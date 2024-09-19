Силовики задержали Владислава Бакальчука

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.
После выхода материала представитель бизнесмена подтвердил РБК его задержание. «Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — сказал он.
По словам собеседников РБК, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.
Задержание Бакальчука произошло после перестрелки в среду, 18 сентября, возле одного из офисов компании, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы.
Владислав Бакальчук заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».
По данным РВБ, первыми стрелять начали люди, сопровождавшие бизнесмена. Следственный комитет сообщил, что семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали, еще двое скончались. Погибшие отвечали за безопасность офиса, уточнили в WB.
В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30−40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.
Произошедшее в РВБ назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука».
Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Совладельца Wildberries задержали после вчерашней перестрелки. Следственный комитет завел дело по пяти статьям. При стрельбе погибли двое, семь человек пострадали.
Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука, сообщил РБК источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.