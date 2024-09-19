В Уссурийске спустя сутки полностью потушен пожар на китайском рынке

В Уссурийске через сутки после начала возгорания полностью потушили пожар на китайском рынке на улице Теремецкого. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в МЧС России по Приморскому краю.
По свежим данным МЧС, в результате пожара полностью уничтожены огнем 4 склада с хозяйственными товарами. Помимо этого, повреждения получило административно-бытовое здание. В пожаре никто не пострадал. Причины пожара и точный ущерб устанавливают специалисты. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории организовали проверку по факту пожара.
Напомним, пожар начался утром 18 сентября, и пламя быстро охватило площадь в 3 тысячи квадратных метров. Сначала в борьбе с огнем принимали участие 30 специалистов и 6 единиц техники, однако скоро стало ясно, что этих сил не хватит.
К вечеру в тушении пожара участвовали уже 99 человек и 26 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
К 8 вечера по местному времени этого же дня от МЧС поступило сообщение, что пожар локализован. Борьба с огнем осложнялась тем, что на складах хранились лакокрасочные жидкости и газовые баллоны.