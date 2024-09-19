В Башкирии наказали женщин, которые подсадили на алкоголь 13-летнюю девочку. Женщины покупали спиртное и приглашали к застолью дочку одной из подруг.
Как сообщают в прокуратуре РБ, приговор вынесен жительнице Гафурийского района. Они признана виновной в вовлечении несовершеннолетней в распитие алкоголя. В суде установлено, что в мае-июне 2024 года женщина неоднократно приглашала 13-летнюю соседку вместе выпить. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Ей назначили 160 часов обязательных работ.
Кроме того, мать девочки, которая не была против таких дружеских посиделок дочери-подростка, была привлечена к административной ответственности по двум статьям КоАП. Женщина должна выплатить штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет.