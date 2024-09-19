Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Крупную нарколабораторию накрыли силовики в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, а также поймали двоих «лаборантов». Сейчас задержанные под следствием, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Предполагаемых нарушителей закона подозревают в причастности к производству и сбыту запрещенных веществ в особо крупном размере.

— Они были лаборантами и работали на один из нелегальных интернет-магазинов. На месте организации производства и в местах хранения «закладок» было изъято свыше 35 кг наркотических доз, — рассказали в УФСБ.

В отношении злоумышленников возбуждено восемь уголовных дел по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наказание за подобное нарушение закона предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Максимальная мера — пожизненное заключение.