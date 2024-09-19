Эксперт назвал возможную причину взрыва пейджеров в Ливане

Об этом 19 сентября «Известиям» директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
«В пейджерах не было аккумуляторов. Там были обычные щелочные батарейки, риск подрыва которых минимален. Пейджинговое устройство невозможно взломать, как компьютер или смартфон: там нечего ломать. Я допускаю, что в устройство была встроена микросхема, которая инициировала электрический заряд, идущий ранее на вибромоторчик или лампочку, и смогла воспламенить содержащееся в плате взрывчатое вещество», — сказал он.
По словам эксперта, внедрить такую микросхему можно на любом этапе: пейджер вскрывается и ставится электровоспламеняющийся капсюль.
«Заминировать пейджеры можно в условном гараже: элементы готовы, остается только подключить их к питанию самого устройства. Оно вскрывается, удаляется, например, один провод, вставляется микросхема на разрыв. Далее микросхемы соединяются через GSM или иной модуль, чтобы централизованно организовать подрыв всей сети устройств», — объяснил Бедеров.
Он обратил внимание на то, что телефон проще заминировать: у него, как правило, стоит литиевый аккумулятор, который гораздо проще воспламеняется, чем щелочная батарейка. При этом смартфон представляет программно-аппаратный комплекс, который действительно можно взломать и задействовать в нем скрытые механизмы, в том числе переоснастить, поскольку GSM и прочие модули уже в нем существуют. Остается подключить отдельный взрыватель, который был бы соединен с сетью, добавил эксперт.
17 сентября бойцы и медики «Хезболлы» получили серьезные травмы при взрыве пейджеров в Бейруте и на юге Ливана. Число раненых превысило 4 тыс., 400 человек находятся в тяжелом состоянии. На следующий день в автомобилях и мотоциклах Ливана взрывались разные беспроводные устройства. Они были портативными радиоприемниками и отличались от пейджеров. Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд сообщил, что число жертв в результате взрывов увеличилось до 32 человек.