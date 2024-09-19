Эксперт назвал возможную причину взрыва пейджеров в Ливане

Он обратил внимание на то, что телефон проще заминировать: у него, как правило, стоит литиевый аккумулятор, который гораздо проще воспламеняется, чем щелочная батарейка. При этом смартфон представляет программно-аппаратный комплекс, который действительно можно взломать и задействовать в нем скрытые механизмы, в том числе переоснастить, поскольку GSM и прочие модули уже в нем существуют. Остается подключить отдельный взрыватель, который был бы соединен с сетью, добавил эксперт.