Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер сбил двух подростков на пешеходном переходе в Магнитогорске

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

Днем 18 сентября в Магнитогорске 77-летний мужчина за рулем Kia Sportage сбил двух мальчиков 12 и 13 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростки получили телесные травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Магнитогорска.

На кадрах видео с уличной камеры наблюдения видно, как мальчики выходят из школьного двора и идут к «зебре». Однако водитель Kia продолжает ехать. Мальчики отлетели в сторону, но устояли на ногах.

Детям назначили амбулаторное лечение, а в отношении водителя составили административные протоколы — за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также за неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности.