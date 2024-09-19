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Шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП на Кубани, умер в больнице

Врачи сутки боролись за жизнь шестилетнего ребенка, пострадавшего в ДТП в Красноармейском районе.

Источник: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП на Кубани, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Напомним, авария произошла утром 18 сентября в Красноармейском районе. Предварительно, 70-летнему водителю автомобиля Honda стало плохо из-за проблем в сердце. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 212140.

В аварии пострадали три человека. Травмы получили водитель иномарки и два пассажира «Нивы» — 28-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Ребенка доставили в больницу Краснодара. Врачи сутки боролись за его жизнь. Несмотря на их усилия, мальчик скончался.