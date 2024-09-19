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Боец из Иркутска Артём Балсунаев погиб в зоне СВО

Губернатор Иркутской области передал орден Мужества его жене и сыну.

Источник: Комсомольская правда

Боец из областного центра Артём Балсунаев погиб в зоне СВО. Губернатор Иркутской области передал орден Мужества, которым наградили военнослужащего посмертно, его жене и сыну. Как сообщил в своем тг-канале глава региона Игорь Кобзев, разведчика не стало в июне 2024 года.

— Предложил семье подумать о поступлении мальчика в наше суворовское училище. Само собой, мы окажем всяческую поддержку. Услышал от коллег, что Усолье-Сибирское, где учился Артём и теперь живет его супруга с сыном, и Иркутск, откуда он родом, так же готовы взять на себя вопросы помощи семье, — написал губернатор Игорь Кобзев.

В декабре 2023 года Артем Балсунаев за героизм и смелость был удостоен звания — капитан. По рассказам близких, мужчина с детства мечтал стать офицером и думал о службе. Ну пути к мечте он окончил кадетский корпус, а затем гвардейское училище.

Начиная с 2022 года он находился в зоне спецоперации и с отвагой стоял за Родину. Мужчина даже получил ранение, но все равно принял волевое решение вернуться на службу.