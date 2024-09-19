Боец из Иркутска Артём Балсунаев погиб в зоне СВО

— Предложил семье подумать о поступлении мальчика в наше суворовское училище. Само собой, мы окажем всяческую поддержку. Услышал от коллег, что Усолье-Сибирское, где учился Артём и теперь живет его супруга с сыном, и Иркутск, откуда он родом, так же готовы взять на себя вопросы помощи семье, — написал губернатор Игорь Кобзев.