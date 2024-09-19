В Волгограде арестован подполковник ФСИН России Михаил Терентьев

— В начале апреля текущего года подозреваемый освободил двоих подчиненных сотрудников от исполнения возложенных на них должностных обязанностей и отправил их красить моторный катер, который формально принадлежал родственнику фигуранта, а в действительности находился в полном его распоряжении. На протяжении месяца работники выполняли просьбу заместителя начальника ФКУ, при этом продолжая получать заработную плату из бюджета, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.