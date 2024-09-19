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Подразделения «Севера» сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в Курской области и сорвала попытки контратак противника, ВСУ потеряли до 20 человек, один взят в плен, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Кроме того, за сутки были сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.

«В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в МО РФ.