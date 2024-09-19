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ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области, Украина потеряла до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.