За сутки противник потерял свыше 300 военных. Общие потери Киева составили более 14 950 человек.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. Одного украинского военнослужащего взяли в плен.
Российские военные также отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в районе населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 7 автомобилей. Уничтожены три понтонных переправы.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 14 950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 4 транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них 8 инженерных машин разграждения и 1 установку разминирования УР-77.
Заявления Алаудинова
Российские военные закрепились в ранее освобожденных населенных пунктах Николаево-Дарьино и Дарьино Курской области, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.