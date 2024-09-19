Отражение попыток прорыва и потери ВСУ. Что известно о ситуации в Курской области

За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 7 автомобилей. Уничтожены три понтонных переправы.