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В Ростовской области поймали подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку

В Ростовской области 14-летняя девочка едва не стала жертвой насильника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчину заподозрили в попытке изнасилования 14-летней девочки. Сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

— Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Решается вопрос о заключении под стражу, — прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, нападение произошло в поселке Щепкин 16 сентября 2024 года. Подозреваемый подошел к школьнице на остановке и попытался «совершить противоправные действия», но его спугнули прохожие.