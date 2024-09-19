В Ростовской области поймали подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку

В Ростовской области мужчину заподозрили в попытке изнасилования 14-летней девочки. Сейчас ведется следствие, сообщили в пресс-службе СК России по региону.
— Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Решается вопрос о заключении под стражу, — прокомментировали в ведомстве.
По данным следствия, нападение произошло в поселке Щепкин 16 сентября 2024 года. Подозреваемый подошел к школьнице на остановке и попытался «совершить противоправные действия», но его спугнули прохожие.