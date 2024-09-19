Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в Самарской области 19 сентября

Массовая авария произошла на трассе М-5 в Самарской области 19 сентября. Под Сызранью столкнулись сразу три грузовых машины — Газель, SKANIA и DAF. ДТП произошло в 14.02 на 926 километре.
— К сожалению, есть пострадавший водитель, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Водителя отправили в больницы Сызрани. Вероятно, мужчина был за рулем Газели, так как, судя по фото, именно эта машина пострадала сильнее всего. На месте аварии работали полицейские, медики, сотрудники пожарно-спасательного отряда № 47. Пожарные спасатели стабилизировали машины и отключили на них аккумуляторы.