Юбилей обернулся трагедией в Бурятии: именинница умерла

Праздник обернулся похоронами на застолье в Заиграевском районе Бурятии. 30 июля 2024 года родня собралась за столом загородного дома в садоводстве «Трикотажник −2». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, компания отмечала юбилей одной из родственниц жены обвиняемого. Находясь уже под градусом у мужчины с пожилой именинницей завязалась ссора.