Юбилей обернулся трагедией в Бурятии: именинница умерла

Праздник обернулся похоронами на застолье в Заиграевском районе Бурятии. 30 июля 2024 года родня собралась за столом загородного дома в садоводстве «Трикотажник −2». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, компания отмечала юбилей одной из родственниц жены обвиняемого. Находясь уже под градусом у мужчины с пожилой именинницей завязалась ссора.
— Вечером входе произошедшей ссоры он взял нож и нанес имениннице несколько ударов в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Фигуранта задержали на месте происшествия, — поделились следователи.
Правоохранители провели расследование и собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд. Мужчине предстоит ответить в инстанции по обвинению в убийстве предусмотренного частью 1 статья 105 УК РФ.
Мужчина нанес удары ножом в шею и горло. СУ СКР по Бурятии.