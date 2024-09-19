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Юбилей обернулся трагедией в Бурятии: именинница умерла

В Бурятии мужчина ответит в суде за убийство родственницы жены в день рождения.

Источник: Комсомольская правда

Праздник обернулся похоронами на застолье в Заиграевском районе Бурятии. 30 июля 2024 года родня собралась за столом загородного дома в садоводстве «Трикотажник −2». Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, компания отмечала юбилей одной из родственниц жены обвиняемого. Находясь уже под градусом у мужчины с пожилой именинницей завязалась ссора.

— Вечером входе произошедшей ссоры он взял нож и нанес имениннице несколько ударов в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Фигуранта задержали на месте происшествия, — поделились следователи.

Правоохранители провели расследование и собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд. Мужчине предстоит ответить в инстанции по обвинению в убийстве предусмотренного частью 1 статья 105 УК РФ.

Мужчина нанес удары ножом в шею и горло. СУ СКР по Бурятии.