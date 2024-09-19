Свердловчанин погиб при ударе дрона в зоне спецоперации

Об этом сообщает глава муниципалитета Евгений Писцов.
Танатар Конушбаев родился в Киргизии. Но в 1988 году переехал в Свердловскую область, выучился, а затем работал в Березовском.
В мае 2022 года принял решение служить в зоне боевых действий. Там он находился больше двух лет.
7 сентября в составе экипажа танка выполнял боевые задачи. Противник был поражен. Но танк был атакован несколькими дронами. Но при ударе очередного дрона Танатар Конушбаев погиб.
«Благодаря его самоотверженным действиям, были спасены жизни экипажа, командира взвода и наводчика-оператора. Своими действиями Танатар Мамаджанович показал пример доблести и отваги», — сообщил Евгений Писцов.
С Танатаром Конушбаевым простятся 20 сентября. Траурный митинг начнется в 10:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Его захоронят в почетном секторе Северного кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что 29 августа в Березовском простились с местным 41-летним жителем Антоном Осиповым.
Погиб 12 июля 2024 года на территории населенного пункта Уманское Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Антон Осипов спас своих боевых товарищей ценой собственной жизни.