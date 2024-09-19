Прокуратура Омской области требует изъять еще два участка в Чернолучье

Прокуратура Омской области нашла в санаторно-курортной зоне Чернолучья еще два незаконно прихваченных лакомых земельных участка. Их общая площадь составляет 71 310 кв. м.
Участки располагаются на территории парка-отеля «Мечта». Один находится в собственности у ООО «Ривьера», другой в аренде у ООО «Веста».
Надзорный орган требует вернуть их в государственную собственность. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд Омской области.
Напомним, ранее мы писали, что в том же Чернолучье прокуратура потребовала изъять участок у ООО «Сосновый бор». Он был предоставлен в собственность компании 17 лет назад.
«На момент приватизации этот участок входил в состав земель особо охраняемых природных территорий, имел статус курорта, в силу закона являлся ограниченным в обороте и не мог быть предоставлен в частную собственность», — пояснили тогда в прокуратуре.
Как сообщили в надзорном ведомстве, новый иск направлен в суд по тем же обстоятельствам, что и предыдущий.
В целом прокуратурой Омской области предъявлены 7 исковых заявлений об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков. Самые значимые расположены в районе Дендросада, на береговой полосе реки Иртыш и в парке 30-летия ВЛКСМ.
Часть этих участков уже вернулась в государственную собственность.