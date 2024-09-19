Дело в отношении нижегородского комика Гаврилова поступило в суд

Административное дело в отношении комика Дмитрия Гаврилова поступило в Нижегородский районный суд. По данным суда, его обвиняют в дискредитации армии.
Административное дело по статье, касающейся публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, поступило 18 сентября. Комику грозит штрафа в размере от 30 тысяч рублей.
Ранее Гаврилов получил 13 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека» из-за видео, размещенного в интернете.