ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов пишут, что во время трансляции выступления Хасана Насраллы истребители израильских ВВС пролетели на малой высоте над Бейрутом. Несколько самолетов были запечатлены на видео, распространяемых в социальных сетях и местными СМИ. Также появились кадры с последствиями атак из разных городов Ливана, на них видны высокие столбы дыма.