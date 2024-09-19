ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в Ливане

«Террористическая организация “Хезболла” превратила Южный Ливан в зону боевых действий и на протяжении десятилетий вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их в качестве живого щит», — говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
Израильский портал Ynet отмечает, что удары ЦАХАЛа совпали по времени с выступлением генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, посвященному недавним взрывам пейджеров, используемых боевиками. Ливанское национальное агентство (NNA) пишет, что в ответ «Хезболла» атаковала израильские казармы в поселении Шомер в районе Западной Галилеи на границе Израиля с Ливаном.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов пишут, что во время трансляции выступления Хасана Насраллы истребители израильских ВВС пролетели на малой высоте над Бейрутом. Несколько самолетов были запечатлены на видео, распространяемых в социальных сетях и местными СМИ. Также появились кадры с последствиями атак из разных городов Ливана, на них видны высокие столбы дыма.
Накануне, 18 сентября, начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви утвердил планы обороны и наступления на северном фронте. После этого министр обороны Йоав Галлант заявил о переброске части военных сил из сектора Газа на север Израиля, где страна граничит с Ливаном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил военные маневры стремлением вернуть жителей севера в их дома.
Массовая эвакуация в приграничных районах на севере Израиля была объявлена из-за обстрелов «Хезболлы» с территории Ливана после начала войны с палестинским «Хамасом». Всего были эвакуированы 28 населенных пунктов вблизи границы. Свои дома покинули около 100 тыс. израильтян.