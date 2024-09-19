Израиль во время речи лидера «Хезболлы» начал наносить удары по Ливану

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям террористической организации “Хезболлах” в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру», — говорится в заявлении.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте.
Атака израильских ВВС происходит одновременно с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы по поводу недавнего одновременного подрыва тысяч устройств связи по всей стране. Он заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории и сейчас находится в состоянии войны. Произошедшее лидер движения назвал терактом, по его словам, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители города могли наблюдать их маневры.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались пейджеры и рации. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. «Хезболла» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась после того, как израильская армия 30 июля ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута. При этой атаке был полностью разрушен жилой дом, погибли семь человек, включая высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра.