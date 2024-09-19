Израиль во время речи лидера «Хезболлы» начал наносить удары по Ливану

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались пейджеры и рации. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. «Хезболла» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.