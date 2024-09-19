С начала года в Ростовской области произошло шесть аварий с маломерными судами

Напомним, накануне вечером на реке Дон в Ростове столкнулись катер и моторная лодка. Катер от удара выбросило на берег, а в лодке серьезно пострадали двое мужчин 44 и 50 лет. К этому моменту по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ).