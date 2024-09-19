Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Ростовской области произошло шесть аварий с маломерными судами

В Ростовской области в авариях с маломерными судами погибли два человека, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Ростовской области произошло шесть аварий с участием маломерных судов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В этих случаях погибли два человека, пятеро получили травмы, — уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером на реке Дон в Ростове столкнулись катер и моторная лодка. Катер от удара выбросило на берег, а в лодке серьезно пострадали двое мужчин 44 и 50 лет. К этому моменту по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ).

Спасатели напоминают: перед выходом на воду нужно надевать спасательный жилет и проверять исправность судна. Лучше не плавать в темное время суток. Управлять любым судном в состоянии алкогольного опьянения запрещено.