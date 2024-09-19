В Иркутской области лже-энергетики похитили у трех человек около 1,5 млн рублей

В Иркутской области за два дня от рук аферистов пострадали четыре человека. У них похитили деньги прикрываясь легендой о замене счетчиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, 69-летней жительнице областного центра поступил звонок от якобы работника энергосбыта. Он поведал историю о необходимости проверить счетчики. Для этого женщине потребовалось скачать приложение.
— Заявительница перешла по ссылке и загрузила указанную программу. Однако спустя несколько часов ей пришли уведомления о списании со сберегательного счета около 1,2 млн рублей. Аналогичным методом обманули еще 3 человек. Суммарно они потеряли около 1,5 млн рублей, — поделились правоохранители.
Именно из-за скачанного приложения, по просьбам псевдоспециалистов, были украдены деньги. Так мошенники получали доступ к системе телефона, а от нее к приложению банка.