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В Иркутской области лже-энергетики похитили у трех человек около 1,5 млн рублей

Жертвам предлагали заменять счетчики электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за два дня от рук аферистов пострадали четыре человека. У них похитили деньги прикрываясь легендой о замене счетчиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, 69-летней жительнице областного центра поступил звонок от якобы работника энергосбыта. Он поведал историю о необходимости проверить счетчики. Для этого женщине потребовалось скачать приложение.

— Заявительница перешла по ссылке и загрузила указанную программу. Однако спустя несколько часов ей пришли уведомления о списании со сберегательного счета около 1,2 млн рублей. Аналогичным методом обманули еще 3 человек. Суммарно они потеряли около 1,5 млн рублей, — поделились правоохранители.

Именно из-за скачанного приложения, по просьбам псевдоспециалистов, были украдены деньги. Так мошенники получали доступ к системе телефона, а от нее к приложению банка.