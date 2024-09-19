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В Аксайском районе сгорели жилой дом и гараж

В хуторе Аксайского района произошел пожар в жилом доме и гараже.
Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе сгорели гараж и жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе управления по предупреждению и ликвидации ЧС муниципалитета. ЧП произошло 19 сентября в хуторе Истомино на улице Мичурина.

Согласно опубликованной информации, дом начал полыхать около 00:30. Пламя стремительно распространялось по территории жилища, а затем перекинулось на гараж. Клубы дыма заполонили всю улицу. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей.

С огнем боролись 14 спасателей на трех спецмашинах. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя пять часов.