Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в 2022 году 32-летний житель города Светлогорска Л., используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил РФ и органов государственной власти при проведении специальной военной операции.
«Приговором Светлогорского городского суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года», — говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, заявив, что указанные действия он не совершал. Однако, оценив доказательства, суд признал вину подсудимого Л. полностью доказанной и квалифицировал его действия по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.