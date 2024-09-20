Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России

«Приговором Светлогорского городского суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года», — говорится в сообщении.