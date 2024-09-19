ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки «Хезболлы» на юге Ливана

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы «Хезболлы» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.