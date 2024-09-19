«Брат выкрикивал его имя, а маме вызвали скорую»: В Ростове под колесами «КамАЗа» погиб 13-летний школьник с самокатом

Погибший в Ростове 19 сентября под колесами «КамАЗа» подросток рос в многодетной семье. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Напомним, в четверг, 19 сентября, в 16.40, в районе дома № 17 по улице Добровольского в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 13-летний школьник.
«ЕХАЛ НА ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА».
— 22-летний водитель за рулем «КамАЗа», по предварительным данным, ехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика с самокатом, — прокомментировали произошедшее в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
В результате ДТП школьник скончался на месте от тяжелых травм.
Ростовчанка, ставшая очевидицей трагедии, поделилась с «КП — Ростов-на-Дону» тем, что увидела.
— Водитель, вероятно, от пережитого шока будто не в себе. Видела его с забинтованной головой после случившегося, — поделилась увиденным женщина.
ПЕРЕЖИЛ ОБСТРЕЛЫ И ПОГИБ В ДТП.
По словам собеседницы, погибший мальчик учился в той же школе, что и ее ребенок.
— Он старший среди троих детей у родителей. Семья, кажется, приехала из Херсона или области, пережила обстрелы. Люди приехали в Ростов, чтобы почувствовать себя в безопасности, и вот такая страшная смерть настигла мальчика.
По словам женщины, к месту ДТП прибежали отец и средний сын.
— Мальчик еще рвался туда, все выкрикивал имя брата. А мама осталась с малышом на руках, и ей стало плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.
Теперь школа собирает помощь для семьи, потерявшей старшего ребенка.
— Но это тот случай, к сожалению, когда никакая помощь не поможет облегчить страдания семьи.
Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
НА ТРЕТЬ БОЛЬШЕ АВАРИЙ С ДЕТЬМИ.
Как показывает статистика, в Ростовской области на треть выросло число ДТП с детьми. По данным Управления ГАИ на конец лета, в регионе с начала 2024 года в авариях пострадал 191 ребенок и 14 погибли.
По словам начальника отдела пропаганды безопасного дорожного движения управления Госавтоинспекции по Ростовской области Александра Мухина, 70% нарушений совершены водителями-родителями, которые превышают скорость или выезжают на встречную полосу.
— Если же говорить о несовершеннолетних пешеходах, то 35 аварий из 65 произошли по вине водителей транспортных средств, когда они не предоставили преимущество движения пешеходам, как того требуют ПДД.
Также, по словам Александра Мухина, большинство несовершеннолетних не имеют базовых знаний ПДД, правил проезда перекрестков, дорожных знаков и разметок.
— Это создает дополнительные риски и угрозы попасть в ДТП. В первую очередь, здесь должны родители объяснять детям — что такое хорошо, а что такое плохо. Нужно контролировать место их досуга и где они в данный момент находятся.
Также по мнению начальника отдела пропаганды управления Госавтоинспекции региона, ребятам очень важно знать ПДД, не спешить и быть внимательными на дороге всегда.
— К примеру, очень частое нарушение среди несовершеннолетних водителей велосипедов — выезд на проезжую часть при наличии велосипедных дорожек, тротуаров и пешеходных зон. Кроме того, родители должны обучить детей переходу проезжей части автодороги. А лучше, если сами будут для них примером.