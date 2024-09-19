По делу о нападении на Wildberries хотят арестовать 33 человека

Между тем у других пострадавших имелись весьма тяжелые ранения с повреждением почек, печени и других внутренних органов. Большинство из них были доставлены в Боткинскую больницу и Институт скорой помощи имени Склифосовского. При этом, как пояснили источники «Ъ» в силовых структурах, первоначальный осмотр на месте трагедии в бизнес-центре «Романов двор» проходил с участием следователей Пресненского межрайонного следственного отдела СКР, а уголовное дело потом возбуждалось уже в ГСУ СКР по Москве. При этом задержанных на месте ЧП участников трагических событий доставляли в ОМВД по району Арбат. На данный же момент материалы находятся у следственной группы управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР (центральный аппарат комитета), где уточняются и перепроверяются все сделанные впопыхах предварительные выводы, свидетельства, диагнозы и т. д.