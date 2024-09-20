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В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Грузовик «КАМАЗ» в Ростове-на-Дону наехал на 13-летнего мальчика, который скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«Водитель 2002 года рождения, управляя грузовым автомобилем “КамАЗ”, по предварительным данным, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 13-летнего мальчика с самокатом. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По рассказам очевидцев в соцсетях, погибший переходил дорогу с самокатом по пешеходному переходу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.