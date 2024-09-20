В Ростове-на-Дону КАМАЗ насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

«Водитель 2002 года рождения, управляя грузовым автомобилем “КамАЗ”, по предварительным данным, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 13-летнего мальчика с самокатом. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.