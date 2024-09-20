Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2024: последние новости

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что пьяный капитан судна забыл забрать пять туристов во время экскурсии по озеру Байкал. Ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре. Начатая проверка показала, что у судна нет лицензии на осуществление экскурсий.