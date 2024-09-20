Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2024: последние новости

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что пьяный капитан судна забыл забрать пять туристов во время экскурсии по озеру Байкал. Ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре. Начатая проверка показала, что у судна нет лицензии на осуществление экскурсий.
На двух участках улицы Баррикад в Иркутске решили запретить проезд транспорта до 29 декабря. Ограничение введут 23 сентября с восьми утра. На отрезке, где действует ограничение будут проводить строительные работы на тепломагистрали.
В Ольхонском районе 28-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии. Водитель, который скончался в аварии, слишком близко подъехал к автокрану и столкнулся.