В ДТП в Хабаровском районе погиб медведь

В ночь на 20 сентября в Хабаровском районе автомобиль насмерть сбил медведя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло 24 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» недалеко от поселка Корфовского.
35-летняя водитель автомобиля Infiniti с прицепом не успела затормозить перед выбежавшим на проезжую часть хищником и не разминулась с ним. Медведь погиб на месте происшествия. Автомобиль разбит, но люди не пострадали.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, искусственное освещение в месте ДТП отсутствует.
Хищник был крупным. Люди выражают сожаление, что такой гигант погиб. Другие сочувствуют водителю:
— Жалко водителя. Машина разбита, ещё за косолапого штраф платить.