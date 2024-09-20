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В ДТП в Хабаровском районе погиб медведь

Крупный хищник выскочил на дорогу прямо перед грузовиком.

В ночь на 20 сентября в Хабаровском районе автомобиль насмерть сбил медведя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло 24 км федеральной автодороги А-370 «Уссури» недалеко от поселка Корфовского.

35-летняя водитель автомобиля Infiniti с прицепом не успела затормозить перед выбежавшим на проезжую часть хищником и не разминулась с ним. Медведь погиб на месте происшествия. Автомобиль разбит, но люди не пострадали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, искусственное освещение в месте ДТП отсутствует.

Хищник был крупным. Люди выражают сожаление, что такой гигант погиб. Другие сочувствуют водителю:

— Жалко водителя. Машина разбита, ещё за косолапого штраф платить.