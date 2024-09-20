Крупный пожар на складе в Уссурийске: что известно о ЧП на 3000 «квадратах»

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало лабораторный контроль воздуха в связи с крупным пожаром на китайском рынке в Уссурийске. Как сообщила начальник отдела по коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора Анна Спорник, лабораторные исследования воздуха проводились 18 сентября с 17 до 18 часов в ближайших контрольных точках: на расстоянии 180−200 метров от очага возгорания с подветренной стороны. По результатам государственного лабораторного контроля содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида в пределах допустимых максимально разовых концентраций.