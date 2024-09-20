Крупный пожар на складе в Уссурийске: что известно о ЧП на 3000 «квадратах»

В Уссурийске произошел крупный пожар на улице Теремецкого, 20А. Загорелся склад, огонь быстро охватил еще четыре здания. На полную ликвидацию возгорания ушло больше суток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморья.
Пожар на площади около 3000 кв. метров был ликвидирован только вечером 19 сентября. В тушении участвовали 30 единиц техники, три пожарных поезда и 119 человек. Брандмейстеры МЧС России работали по повышенному третьему рангу пожара. Огонь полностью уничтожил четыре склада с хозяйственными товарами и повредил административно-бытовое здание. Пострадавших в результате возгорания нет.
Пожар на китайском рынке в Уссурийске удалось локализовать только к утру следующего дня. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой горящих складов: внутри лакокрасочные жидкости и газовые баллоны.
Кроме того, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало лабораторный контроль воздуха в связи с крупным пожаром на китайском рынке в Уссурийске. Как сообщила начальник отдела по коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора Анна Спорник, лабораторные исследования воздуха проводились 18 сентября с 17 до 18 часов в ближайших контрольных точках: на расстоянии 180−200 метров от очага возгорания с подветренной стороны. По результатам государственного лабораторного контроля содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида в пределах допустимых максимально разовых концентраций.