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Приморцам приходят фейковые письма от ФСБ с требованием передачи личных данных

Специалисты призывают граждан быть бдительными.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье появилась новая схема мошенничества с использованием электронных писем якобы от Федеральной службы безопасности. Жителей просят быть бдительными и не открывать подозрительные послания, требующие передачи персональных данных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В письмах мошенники утверждают, что их запросы законны и требуют открытия вложенных файлов, однако это классическая тактика для получения личной информации или установки вредоносного ПО.

Специалисты предупреждают: ни при каких обстоятельствах не отвечать на подобные сообщения, не скачивать и не открывать вложения, а также немедленно удалять такие письма.

Напомним, житель Дальнереченска потерял около 2 млн рублей, поддавшись на уговоры мошенников. «Биржевые аналитики» обещали мужчине помощь с выгодным инвестированием средств с высоким доходом.