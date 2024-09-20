Приморцам приходят фейковые письма от ФСБ с требованием передачи личных данных

В Приморье появилась новая схема мошенничества с использованием электронных писем якобы от Федеральной службы безопасности. Жителей просят быть бдительными и не открывать подозрительные послания, требующие передачи персональных данных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В письмах мошенники утверждают, что их запросы законны и требуют открытия вложенных файлов, однако это классическая тактика для получения личной информации или установки вредоносного ПО.
Специалисты предупреждают: ни при каких обстоятельствах не отвечать на подобные сообщения, не скачивать и не открывать вложения, а также немедленно удалять такие письма.
Напомним, житель Дальнереченска потерял около 2 млн рублей, поддавшись на уговоры мошенников. «Биржевые аналитики» обещали мужчине помощь с выгодным инвестированием средств с высоким доходом.