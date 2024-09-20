Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ в многоэтажках

Для того чтобы не допустить ответного огня со стороны ВСУ, уточнили в ведомстве, танкисты ВС РФ работают по системе «карусель». Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее. При движении и смене позиций личный состав продолжает вести огонь по противнику. Взамен вышедшей из боя машины в дело вступает следующая, находясь на другом направлении атаки.