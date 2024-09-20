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Минобороны заявило об уничтожении огневых точек ВСУ в многоэтажках

ТАСС, 20 сентября. Танковый взвод гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил огневые точки, оборудованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в оставленных жителями многоэтажных зданиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры боевой работы экипажей Т-80БВМ.

Источник: РИА "Новости"

«Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш на заданную позицию и выполнили серию точных выстрелов по огневым точкам противника, оборудованных боевиками ВСУ в бывших квартирах, оставленных жителями многоэтажных зданий», — говорится в сообщении ведомства.

Для того чтобы не допустить ответного огня со стороны ВСУ, уточнили в ведомстве, танкисты ВС РФ работают по системе «карусель». Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее. При движении и смене позиций личный состав продолжает вести огонь по противнику. Взамен вышедшей из боя машины в дело вступает следующая, находясь на другом направлении атаки.