На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ

«На правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, были обнаружены два склада. Один из них — склад боеприпасов, куда завозились на гражданских автомобилях боеприпасы, а другой — склад БПЛА, где ВСУ накапливали запасы FPV-дронов. Получив все необходимые исходные данные и координаты складов, расчет 152-миллиметрового орудия “Гиацинт-Б” российских десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил оба склада. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели», — сообщили в оборонном ведомстве.
После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.
В ходе контрбатарейной борьбы на каховском направлении зоны проведения СВО подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выводят из строя артиллерийские системы, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на днепровском рубеже в Херсонской области. Одной из задач десантников артиллерийского соединения является уничтожение складов противника, обустроенных в тыловых районах правобережья Днепра.