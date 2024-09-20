На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ

«На правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, были обнаружены два склада. Один из них — склад боеприпасов, куда завозились на гражданских автомобилях боеприпасы, а другой — склад БПЛА, где ВСУ накапливали запасы FPV-дронов. Получив все необходимые исходные данные и координаты складов, расчет 152-миллиметрового орудия “Гиацинт-Б” российских десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил оба склада. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели», — сообщили в оборонном ведомстве.