Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчеты РСЗО “Ураган” артиллерии группировки войск “Восток” уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Времевского выступа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, цель была выявлена при помощи воздушной разведки на территории укрепрайона украинских сил. «Залп РСЗО “Ураган” 16 реактивными снарядами по 300 кг каждый накрывает площадь в 42 гектара — это как шесть футбольных полей. Фугасные снаряды способны пробивать бетонные укрытия в 1,5 метра толщиной», — добавили в Минобороны.
Там уточнили, что жаркая погода, что установилась в Донбассе, повышает дальность стрельбы. Чем выше температура заряда, тем снаряд летит дальше. Удавалось поражать цели на расстоянии в 38 километров.
Артиллеристы отмечают, что раньше противник пытался вести контрбатарейную борьбу, но сейчас на данном участке фронта сил у него хватает только на запуск ударных беспилотников.