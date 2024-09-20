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Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена ударом РСЗО «Ураган» на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО “Ураган” артиллерии группировки войск “Восток” уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Времевского выступа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цель была выявлена при помощи воздушной разведки на территории укрепрайона украинских сил. «Залп РСЗО “Ураган” 16 реактивными снарядами по 300 кг каждый накрывает площадь в 42 гектара — это как шесть футбольных полей. Фугасные снаряды способны пробивать бетонные укрытия в 1,5 метра толщиной», — добавили в Минобороны.

Там уточнили, что жаркая погода, что установилась в Донбассе, повышает дальность стрельбы. Чем выше температура заряда, тем снаряд летит дальше. Удавалось поражать цели на расстоянии в 38 километров.

Артиллеристы отмечают, что раньше противник пытался вести контрбатарейную борьбу, но сейчас на данном участке фронта сил у него хватает только на запуск ударных беспилотников.