Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, цель была выявлена при помощи воздушной разведки на территории укрепрайона украинских сил. «Залп РСЗО “Ураган” 16 реактивными снарядами по 300 кг каждый накрывает площадь в 42 гектара — это как шесть футбольных полей. Фугасные снаряды способны пробивать бетонные укрытия в 1,5 метра толщиной», — добавили в Минобороны.