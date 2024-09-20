В Омске ищут 54-летнего мужчину с татуировкой якоря на пальце

В Омске ищут 54-летнего Клауса Баура. Неделю назад мужчина вышел из дома на улице Нефтезаводская, 15 и не вернулся.
Приметы: на вид 50−55 лет, рост 170−175 см, телосложение худощавое, русые волосы с проседью, голубые глаза.
Особые приметы: нет фаланги пальца на указательном пальце левой руки, татуировка якоря на пальце левой руки.
Был одет в зеленую куртку, черные ботинки и брюки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).