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В Омске ищут 54-летнего мужчину с татуировкой якоря на пальце

Омич пропал неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 54-летнего Клауса Баура. Неделю назад мужчина вышел из дома на улице Нефтезаводская, 15 и не вернулся.

Приметы: на вид 50−55 лет, рост 170−175 см, телосложение худощавое, русые волосы с проседью, голубые глаза.

Особые приметы: нет фаланги пальца на указательном пальце левой руки, татуировка якоря на пальце левой руки.

Был одет в зеленую куртку, черные ботинки и брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).