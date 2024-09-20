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«Грейт Волл» в центре Красноярска уехал с эвакуатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ЧП произошло в Красноярске на проспекте Мира. 34-летний водитель эвакуатора марки «ГАЗ Некст» перевозил машину марки «Грейт Волл».

Источник: НИА Красноярск

Как оказалось, работник эвакуатора не закрепил автомобиль, и при повороте она просто съехала на проезжую часть, после чего врезалась в здание. В этот момент по улице проходила девушка, она успела отбежать.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ТГ-канал ГИБДД124.

Установлено, что автомобиль был эвакуирован за нарушение правил стоянки транспортных средств и передан сотрудниками полиции водителю эвакуатора для последующей транспортировки на специализированную автостоянку.

Собственник пострадавшего автомобиля, а также владелец здания сможет возместить ущерб в гражданско-правовом порядке.