По факту дебоша пьяного прапорщика в Усольском кадетском корпусе возбудили уголовное дело

В заведении стартовало сразу несколько проверок, в том числе внутренняя и прокурорская, а следователи СУ СКР опрашивают курсантов, родителей и сотрудников, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Кстати, дело поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, инцидент произошёл 13 сентября вечером, после Дня здоровья. Сильно нетрезвый замдиректора Усольского кадетского корпуса по военно-технической подготовке стал кидать гранаты в казарму, потом — на территории. После этого, как сообщили родители курсантов, прапорщик начал угрожать кадетам пневматическим пистолетом и устроил стрельбу. Воспитанники убегали от разбушевавшегося преподавателя босиком и в трусах. Младшие курсанты были настолько напуганы, что стали звонить родителям и просили забрать их домой.
В настоящее время в Усольском кадетском корпусе началась проверка СК, министерства образования региона, прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка. Следком возбудил уголовное дело, расследование которого находится на контроле в центральном аппарате и у главы СКР Александра Бастрыкина.
Министр образования назвал случившееся «антипедагогическими действиями одного из сотрудников». Правовую оценку прапорщику дадут силовики. В настоящее время мужчина на службе не появляется. Первоначально его отправили на больничный. Минобр утверждает, что наказана будет вся управленческая верхушка кадетского корпуса.