По факту дебоша пьяного прапорщика в Усольском кадетском корпусе возбудили уголовное дело

Напомним, инцидент произошёл 13 сентября вечером, после Дня здоровья. Сильно нетрезвый замдиректора Усольского кадетского корпуса по военно-технической подготовке стал кидать гранаты в казарму, потом — на территории. После этого, как сообщили родители курсантов, прапорщик начал угрожать кадетам пневматическим пистолетом и устроил стрельбу. Воспитанники убегали от разбушевавшегося преподавателя босиком и в трусах. Младшие курсанты были настолько напуганы, что стали звонить родителям и просили забрать их домой.