Против вступившего на Украине в РДК актера из «Глухаря» завели новое дело



Дело было зарегистрировано в суде 18 сентября. Помимо Канахина по нему проходят еще четыре фигуранта: Денис Капустин (основатель «Русского добровольческого корпуса», или РДК, который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), Антон Зырянов, Александр Галанов и Алексей Огурцов.



Канахина подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов); ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности); ч. 4 ст. 222 УК (незаконное владение оружием в составе организованной группы); ч. 1 ст. 208 УК (создание незаконного вооруженного формирования); ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы организованной группой); ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки организованной группой); ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда веществ или боеприпасов организованной группой); ч. 4 ст. 222.2 УК (незаконное хранение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой); ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через СМИ или интернет); ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества); п. «а» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный организованной группой); п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт, повлекший смерть человека).



Актеру может грозить пожизненный срок — второй по счету, так как в феврале тот же суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене.



Канахин уехал из России и в августе прошлого года на Украине присоединился к РДК. Он участвовал в нападении диверсантов в Климовском районе Брянской области в марте 2023-го и на село Грайворон Белгородской области в мае того же года.



В 2000-х актер играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».